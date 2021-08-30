Белый дом: встреча Байдена и Зеленского состоится 1 сентября

В Белом доме подтвердили, что Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент примет его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, в Белом доме», — говорится в официальном сообщении.
Таким образом, встреча Байдена и Зеленского была перенесена второй раз.
Первоначально главы государств должны были встретиться 30 августа. Однако потом планы скорректировали, перенеся переговоры на 31 августа.
Посол Украины в США Оксана Маркарова добавила, что после 1 сентября Зеленский отправится в Калифорнию.
Ранее представитель американского Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден и Зеленский обсудят текущую ситуацию в Крыму и на Донбассе.
По словам пресс-секретаря Белого дома, американский и украинский лидеры поговорят о тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.
Также президенты коснутся темы, связанной с рядом реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.