Белый дом: встреча Байдена и Зеленского состоится 1 сентября

В Белом доме подтвердили, что Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент примет его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, в Белом доме», — говорится в официальном сообщении.

Таким образом, встреча Байдена и Зеленского была перенесена второй раз.

Первоначально главы государств должны были встретиться 30 августа. Однако потом планы скорректировали, перенеся переговоры на 31 августа.

Посол Украины в США Оксана Маркарова добавила, что после 1 сентября Зеленский отправится в Калифорнию.

Ранее представитель американского Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден и Зеленский обсудят текущую ситуацию в Крыму и на Донбассе.

По словам пресс-секретаря Белого дома, американский и украинский лидеры поговорят о тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.

Также президенты коснутся темы, связанной с рядом реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.