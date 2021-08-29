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Политики Украины отреагировали на решение Байдена по «Северному потоку — 2»

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Бывшие и нынешние украинские политические деятели попросили президента Соединенных Штатов Джо Байдена остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в письме, размещенном на сайте Атлантического Совета.

К американскому главе также обратились общественные деятели. В тексте обращения написано, что 46-й президент США обещал «быть жестким по отношению к России».

«Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий», — следует из текста, адресованного Байдену.

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