Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до семи

Количество жертв ракетного удара, который США нанесли по Кабулу, увеличилось до семи. Об этом сообщает Afghanistan Times.

Ранее сообщалось, что взрыв стал результатом ракетного удара Соединенных Штатов, которые стреляли по предполагаемым боевикам организации ИГ (организация запрещена в России).

Инцидент произошел в районе Хаджи-Бугра, недалеко от здания кабульского аэропорта. Над данным районом в небо поднялись большие клубы дыма. По словам очевидца, в результате инцидента были разрушены две машины и часть жилого дома.

По данным Пентагона, машина, по которой нанес удар беспилотник США в Кабуле, перевозила большое количество взрывчатых веществ.

26 августа несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ. Погибли почти 200 человек.