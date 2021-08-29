СМИ: удар США в Кабуле был нацелен против смертника, планировавшего взорвать аэропорт

Целью ракетного удара, который США нанесли по Кабулу, была ликвидация террориста-смертника, планировавшего устроить взрыв в аэропорту. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя движения «Талибан» (организация запрещена в России).

По данным агентства, удар был нанесен по одному из жилых домов. По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что взрыв, случившийся ранее в Кабуле, стал результатом ракетного удара Соединенных Штатов.

По предварительным данным, удар был нанесен по предполагаемым боевикам организации ИГ (организация запрещена в России). В результате взрыва, раздавшегося в Кабуле в районе Хаджи-Бугра, погибли два человека, трое были ранены. Инцидент произошел недалеко от здания кабульского аэропорта. Над районом в небо поднялись большие клубы дыма.

Позднее стало известно, что жертвами взрыва стали женщина и ребенок. Инцидент произошел в районе, примыкающем к взлетно-посадочной полосе местного аэропорта.