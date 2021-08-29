Рогозин рассказал, в каких космических сферах лидирует Россия

Россия лидирует по ряду направлений космический деятельности, прежде всего — в области ракетного двигателестроения и разработки ядерной энергетики в космосе, заявил в интервью «Газете.Ru» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У нас есть приоритетные направления, где мы мировые лидеры. Это ракетное двигателестроение, разработка ядерной энергетики в космосе», — сказал Рогозин, добавив, что в каких-то областях «мы вторые».

В целом, развитие происходит в трех направлениях — военный космос, прагматичный космос и научный космос, отметил глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что страна двигается без оглядки на кого-либо. России не нужна гонка вооружений, потому что у нее есть своя национальная космическая программа, подчеркнул Рогозин.

«Сейчас мы просто не видим смысла бегать за американцами», — сказал он.

Подробнее читайте в большом интервью Дмитрия Рогозина «Газете.Ru».