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Рогозин рассказал, почему война будущего начнется в космосе

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Военный конфликт в космосе может начаться с уничтожения противником орбитальной группировки, сказал в интервью «Газете.Ru» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Любая страна-противник попытается ослепить врага, оглушить его, сделать слепоглухонемым, потому что зрение, слух, обоняние — все это создается через космос. Только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника. <…> При этом надо понимать, что боевое воздействие на космический аппарат, тем более относящийся к военной группировке, — это повод к войне», — заявил Рогозин.

Как пояснил глава Роскосмоса, именно поэтому на многих аппаратах стоят системы идентификации, которые позволяют точно выявить, было ли при повреждении аппарата некое направленное рукотворное воздействие, либо это было воздействие другого характера, например, метеорит, внутренняя поломка.

«Это надо очень четко отслеживать, потому что, если США, Россия или Китай поймут, что на его космический аппарат напали, — это по сути нападение на страну», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в большом интервью Дмитрия Рогозина «Газете.Ru».

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