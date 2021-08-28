Экс-президент Польши опасается сотрудничества США и Германии с Россией

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что его стране и Украине угрожает возможное укрепление сотрудничества Германии и США с Россией. Его слова приводит издание Bankier.

Он считает, что такое сближение РФ и этих двух государств будет иметь «опасные последствия» для Варшавы и Киева. В частности, крымский вопрос уйдет из международной повестки, после чего страны Запада снимут с Москвы санкции, указал политик.

Бывший глава государства обратил внимание, что немецкий бизнес всегда выступал против антироссийских ограничений.

«Они не хотят покидать такой привлекательный рынок, как Россия», — отметил Квасьневский.

Он также заявил, что администрация президента США Джо Байдена стремится наладить отношения с Россией для противостояния Китаю. По его мнению, это поставит под угрозу и Польшу.

Ранее в августе евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести антироссийские санкции из-за ситуации в Белоруссии. Парламентарий считает, что Москва «пытается вмешиваться» в белорусские дела или даже «аннексировать» республику. Реакция Евросоюза на кризис в Белоруссии, по мнению польского депутата, недостаточная.

До этого президент Польши Анджей Дуда назвал Россию ненормальной страной.