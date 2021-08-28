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Глава МИД Украины: Киевв может «испортить жизнь» Поклонской

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Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в будущем у Киева может появится возможность «испортить жизнь» депутату Госдумы России Наталье Поклонской. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Таким образом Кулеба прокомментировал возможное назначение Поклонской на пост российского посла в Кабо-Верде.

«Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», — подчеркнул Кулеба.

Ранее глава МИД Украины рассказал, что визит президента страны Владимира Зеленского в Вашингтон выведет отношения двух стран на новый уровень.

По словам Кулебы, к настоящему времени уже подготовлены для подписания ряд соглашений, в частности, документ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Он отметил, что в правительстве Украины готовы к подписанию документов с США в сфере торговли.

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