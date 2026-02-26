МВД Кубы: все задержанные на катере в террводах являются кубинцами из США

Все задержанные на катере в территориальных водах Кубы являются проживающими в Соединенных Штатах кубинцами. Об этом сообщается на странице МВД Кубы в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве уточнили, что в настоящее время установлены личности шести задержанных и одного уничтоженного в перестрелке. Большинство из них имеет преступную биографию.

Сейчас ведется работа по идентификации остальных трех человек, ликвидированных кубинскими пограничниками.

26 февраля сообщалось, что задержанные с катера с американским номером, который вошел в кубинские территориальные воды, признались в намерениях проникнуть на Кубу с террористическими намерениями.

25 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу по кубинским пограничникам.

Посольство Кубы в США в соцсети Х также сообщило, что береговая охрана Кубы уничтожила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинским военным.

