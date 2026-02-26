В Приморье потушили крупный пожар

В Приморском крае потушили крупный природный пожар на 4,9 тыс. га. Об этом сообщили в региональном МЧС.

За сутки в регионе было зафиксировано четыре природных пожара — в Хасанском, Ханкайском и Пограничном округах. Также спасатели 17 раз выезжали на тушение палов сухой растительности.

Сейчас еще действуют два очага общей площадью 24 га. Угрозы населенным пунктам нет, в ближайшее время ожидается их полная ликвидация.

25 февраля сообщалось, что спасатели потушили пожар, возникший на химическом заводе «Дорогобуж» в Смоленской области после атаки украинских беспилотников. На месте происшествия продолжают работать спасатели, дежурят бригады скорой медицинской помощи, отметил глава региона.

До этого из башни Neva Towers в «Москве-Сити» эвакуировали людей из-за пожара. По словам очевидцев, возгорание в здании произошло на 26-м этаже. На месте работали около десяти пожарных машин, несколько автомобилей скорой помощи и полиция.

Ранее в Ижевске пенсионерка чуть не сожгла квартиру из-за церковной свечи.