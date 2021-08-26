Грызлов: срыв заседания по Донбассу делегацией Украины – клоунада

Постоянный председатель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что срыв заседания группы со стороны Украинской делегации – это клоунада. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заседание состоялось в четверг 26 августа.

«Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание», — заявил Грызлов.

Он подчеркнул, что Украина на заседании предприняла усилия по дезорганизации диалога по всем направлениям урегулирования конфликта на востоке страны.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Алексей Арестович заявил что он и его коллеги не приедут в Белоруссию.

Он добавил, что одна из причин, по которой украинская сторона выступает против заседания ТКГ в Минске, заключается в сложной эпидемиологической обстановке.