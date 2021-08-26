Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Московская пенсионерка получала пособия на выдуманных внуков 20:05
Британские власти рекомендовали авиакомпаниям не летать над Афганистаном 20:05
«Зенит» сыграет с действующим победителем ЛЧ и «Ювентусом»... 20:03
Певец Прохор Шаляпин тайно женился на миллионерше 19:57
Рогозин раскрыл детали о будущем Российской национальной орбитальной станции 19:49
ФАС оштрафовала Booking.сom на 1,3 млрд рублей 19:44
Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину против коронавируса 19:44
Фанаты «Спартака» вывесили два баннера с критикой игроков команды... 19:38
На картину Вермеера вернут пропавшего персонажа 19:33
Минздрав Афганистана: более 40 человек погибли и свыше 100 пострадали при взрывах... 19:32

Грызлов: срыв заседания по Донбассу делегацией Украины – клоунада

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Постоянный председатель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что срыв заседания группы со стороны Украинской делегации – это клоунада. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заседание состоялось в четверг 26 августа.

«Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание», — заявил Грызлов.

Он подчеркнул, что Украина на заседании предприняла усилия по дезорганизации диалога по всем направлениям урегулирования конфликта на востоке страны.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Алексей Арестович заявил что он и его коллеги не приедут в Белоруссию.

Он добавил, что одна из причин, по которой украинская сторона выступает против заседания ТКГ в Минске, заключается в сложной эпидемиологической обстановке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
ФАС оштрафовала Booking.сom на 1,3 млрд рублей
В Кабуле прогремели взрывы. Погибли американцы
СМИ: при терактах рядом с аэропортом Кабула пострадали более 100 человек
«Хранил тело в холодильнике несколько дней»
Подозреваемый в убийстве школьницы из Тюмени рассказал подробности преступления
Власти сообщают о 30 пострадавших после взрыва в воинской части Казахстана
Рогозин раскрыл детали о будущем Российской национальной орбитальной станции
СК проанализирует все нераскрытые тяжкие преступления по России
В Москве ужесточат наказание для шумных водителей
Новости и материалы
Московская пенсионерка получала пособия на выдуманных внуков
Британские власти рекомендовали авиакомпаниям не летать над Афганистаном
«Зенит» сыграет с действующим победителем ЛЧ и «Ювентусом» в групповом этапе турнира
Певец Прохор Шаляпин тайно женился на миллионерше
Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину против коронавируса
Фанаты «Спартака» вывесили два баннера с критикой игроков команды на матче с «Сочи»
На картину Вермеера вернут пропавшего персонажа
Минздрав Афганистана: более 40 человек погибли и свыше 100 пострадали при взрывах в Кабуле
Огромный питон проглотил корову целиком и лопнул
Футболист «Манчестер Сити» обвиняется в изнасиловании
Распалась группа «Отпетые мошенники»
Видео с загадочным зеленым свечением озадачило пользователей соцсетей
Ученые: самки колибри становятся трансвеститами для защиты от домогательств
Жулин — об отсутствии украинских фигуристов на турнире в России: им только хуже будет
Рост смертности из-за COVID-19 в России может быть вызван штаммом «дельта»
Вайкуле и Газманов дебютируют в шоу «Голос»
Вещи Gucci стали самыми продаваемыми на платформе подержанной одежды
В воинской части Казахстана из-за взрыва эвакуируют жителей близлежащих домов
Все новости
«Фабрика уничтожения людей»: что ждет брошенных Западом афганцев
США и НАТО не успевают эвакуировать всех своих соратников из Афганистана
Столицу защитят без ядерного зонтика
Модернизация РЛС «Дон-2Н» позволит Москве отказаться ядерных противоракет
На море — хоть завтра. Рейсы на курорты Египта разрешили из 41 города России
Росавиация согласовала полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
«Редкий случай»: как москвичка умерла во время ринопластики
Предсказать реакцию на анестезию невозможно, предупредили в Минздраве
Не спешите с покупкой нового смартфона. Скорее всего, в этом нет необходимости
Эксперты рассказали о том, почему не стоит обновлять свой гаджет каждый год
«Воспоминания» — нуар от авторов «Мира Дикого Запада». Про будущее, которое ближе, чем хотелось бы
Рецензия на фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон
«Девочка-скандал»: Земфире — 45
В бегах и под арестом. Что произошло с бывшими представителями власти Афганистана
Представитель талибов* опроверг сообщения о домашнем аресте Карзая и Абдуллы
«Похищают женщин и едят мужчин»: встречался ли Колумб с каннибалами
Ученые опровергли слова Колумба о встрече с людоедами
Щит не работает. Почему так сложно защититься от дронов
Эксперт рассказал, почему США и России не удается эффективно противостоять беспилотникам
Клиентов банков узнают по венам. Какие проблемы с этой технологией?
Эксперты оценили идею идентификации клиентов российских банков по рисунку сосудов
«Речь о сотнях людей, не больше». Кого возьмут на госслужбу при наличии двойного гражданства
Песков: исключение в указе о двойном гражданстве сделали для небольшой группы лиц
Москва компенсирует бизнесу затраты на вакцинацию сотрудников
Власти Москвы выделили 1 млрд рублей на компенсации привившим 60% сотрудников фирмам
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях