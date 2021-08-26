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СМИ: американцев отвозят в кабульский аэропорт, минуя КПП

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ASVAKA NEWS/Reuters

Представительница Государственного департамента США Кэрин Кинг сообщила, что попасть в аэропорт афганской столицы через КПП невозможно, поэтому американцев доставляют к самолетам другими путями. Об этом сообщает газета Wаshington Post, в распоряжении которой оказалась запись телефонного звонка сотрудницы Госдепа.

Изменение схемы транспортировки было связано с тем, что у входов в аэропорт творится хаос.

«Мой совет всем этим людям (гражданам США, находящимся в Кабуле — прим. ред.) — зарегистрироваться и уйти подальше от входов в [аэропорт], потому что в настоящий момент таким способом попасть внутрь просто невозможно», — сказала она.

Участвовавшая в разговоре представительница министерства обороны Ребекка Циммерман отказалась назвать день, когда армия перейдет от эвакуации граждан к вывозу из страны военнослужащих и вооружения, сославшись на незасекреченность звонка. Она подчеркнула, что в настоящее время военные совмещают обе задачи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал число остающихся в Афганистане американцев.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа — после того, как был взят Кабул — столица страны. Тысячи людей укрылись в охраняемом американской армией столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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