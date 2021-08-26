Посол России предостерег Британию от повторения инцидента с эсминцем в Черном море

Посол России в Лондоне Андрей Келин предупредил Великобританию, что в будущем военному кораблю ВМС Соединенного Королевство будет сложнее войти в территориальные воды РФ. Об этом он сказал в эфире телевизионной передачи Hard Talk вещательной корпорации «Би-би-си».

Дипломат отметил, что в случае повторения Лондоном ситуаций, аналогичных инциденту с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, военному кораблю Британии будет значительно сложнее войти без предупреждения.

«Мы не говорили, что мы откроем огонь, как об этом, возможно, заявили некоторые парламентарии, но в следующий раз это будет значительно сложнее для них, потому что это не в первый раз, когда британский военный корабль делает это (заходит в территориальные воды России — «Газета.Ru»)», — заявил он.

Келин подчеркнул, что британское судно вторглось в российские территориальные воды без предупреждения и не соблюдало законодательство РФ.

23 июня британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.