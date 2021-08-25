Лавров назвал отношения между Россией и Евросоюзом плачевными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Европейским союзом в плачевном состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что контакты с Брюсселем сведены к минимуму из-за политики лидеров Евросоюза, которая направлена на сдерживание России.

«Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам», — заявил Лавров

Ранее глава российского МИД заявлял, что доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано. Дипломат напомнил, что в мае 2019 года под проект газопровода «Северный поток — 2» в Евросоюзе были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета — законодательства Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков. Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений — защите прав добросовестного инвестора.