Байден: лидеры G7, ООН и НАТО выступят с единой позиции по отношению к талибам*

Президент США Джо Байден заявил, что лидеры стран Группы семи (G7), НАТО, ООН и ЕС договорились выступать с единой позиции в отношении движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Лидеры G7, а также лидеры ЕС, НАТО и ООН все согласились с тем, что мы будем выступать с единой позиции в нашем подходе к «Талибану», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что проводимая ВС США эвакуация из Афганистана может быть закончена к 31 августа — для этого необходимо продолжение сотрудничества с «Талибаном».

Байден также высоко оценил темпам эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.