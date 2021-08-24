Путин заявил, что на правящей партии лежит ответственность за все происходящее в стране

Президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что ответственность за все проблемы в стране лежит на правящей политической партии и «Единая Россия» до сих пор вела себя ответственно, сообщает РИА «Новости».

«Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело — исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» будет пятой в бюллетене на выборах в Госдуму. Шар с номером партии из лототрона вытащил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Участие в жеребьевке приняли 14 партий. Выборы будут проходить 17,18 и 19 сентября 2021 года.

12 августа Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму.