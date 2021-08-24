МИД предупредил о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»

Участие тех или иных стран в саммите «Крымская платформа» отразится на отношении Москвы к ним. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации», — сказала представитель МИД.

Захарова добавила, что Москва не может принять участие в подобном мероприятии из-за его явного антироссийского характера.

«Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности», — добавила дипломат.

Саммит «Крымская платформа» был учрежден украинскими властями для того, чтобы обсудить с иностранными коллегами сложившуюся вокруг полуострова ситуацию, в частности, его присоединение к России. В нем приняли участие более 40 государств.

Крым стал частью России в 2014 году по результатам референдума, в рамках которого большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «Крымскую платформу» антироссийским мероприятием.