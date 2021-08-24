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Зеленский заявил, что разделять украинцев может только стол

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, говоря о вопросах Крыма и Донбасса, что разделить украинцев может только щедро накрытый стол, передает «РИА Новости».

«Они [Донбасс и Крым] вернутся, потому что мы – семья, и единственное, что может нас разделять, это щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной», — сказал он, выступая в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины.

Он также подчеркнул, что украиноязычные и русскоговорящие жители страны должны быть одной семьей.

Кроме того, глава государства объявил об учреждении Дня украинской государственности и сообщил о начале возвращения в страну выдающихся граждан Украины, которые были погребены за границей.

«Точкой отсчета мы считаем год основания Киева — столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют городом, где все начинается», — подчеркнул он.

Как сообщают СМИ, новый праздник будут отмечать 28 июля – в день крещения Киевской Руси. Соответствующий указ президент Украины уже подписал.

24 августа на Украине отмечают 30-летие независимости государства. Зеленский ранее уже поздравил всех граждан в Twitter и заявил, что Украина уже состоялась как государство и с уверенностью смотрит в будущее. Президент подчеркнул, что страна занимает достойное место среди свободных, демократических государств.

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