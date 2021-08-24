Пашинян рассказал о личном вкладе Путина в прекращение военных действий в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что президент России Владимир Путин внес личный вклад в прекращение военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Я должен подчеркнуть особую личную роль, которую президент России Владимир Путин сыграл в развитии армяно-российских отношений, в обеспечении безопасности и стабильности в нашем регионе, в прекращении 44-дневной войны, в возвращении наших пленных», — сказал политик, представляя новую программу правительства.

Он добавил, что доверительная атмосфера между Москвой и Ереваном является гарантией повышения активности армяно-российских отношений.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.