МИД России призвал Киев прекратить «войну с памятью» о героях ВОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на отказ Киева во въезде вице-спикеру Совета Федерации России Константину Косачеву, который хотел посетить церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной войны в Харькове. Ее слова приводятся на сайте дипломатического ведомства.

Она отметила, что власти Украины ответили на «достойный всякого уважения жест» в «хамской» манере. При этом представитель МИД порадовалась тому, что многие представители украинского народа «сохранили моральные ориентиры и чтут память советских бойцов».

«Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками», — заявила Захарова.

6 августа российские дипломаты запросили украинские власти допустить в страну Косачева. При этом подчеркивалось, что поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер.

17 августа он получил от украинских властей отказ со ссылкой на бессрочный запрет на въезд в Украину, о котором ему самому не было известно ранее. Сенатор также добавил, что хотел посетить могилу своих родственников, которые погибли во время Великой Отечественной войны.