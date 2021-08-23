Немецкого журналиста удивил скромный прием Меркель в Киеве

Немецкий журналист Йорг Бланк оценил прием канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киеве.

«Будничный прием для канцлера в Киеве. Виталий Кличко, мэр Киева, не приехал, хотя это планировалось. Зеленский недавно обвинил Меркель в неадекватной политике в отношении России. Делает ли он ставку на «Зеленых» в следующем федеральном правительстве?» — написал журналист в Twitter.

К публикации он прикрепил видео, на котором Меркель спускается по трапу в киевском аэропорту. На кадрах видно, что канцлера встречали несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины.

Ранее сообщалось, что мэра Киева не пустили в аэропорт для встречи Меркель, хотя это было запланировано протоколом.

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ состоялась 22 августа. Политики обсудили российский газопровод «Северный поток — 2» и ситуацию в Донбассе.