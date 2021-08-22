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Талибы* отправили батальон спецназначения «для наведения порядка» в аэропорту Кабула

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Allauddin Khan/AP

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» направило в аэропорт Кабула батальон сил специального назначения «для наведения порядка в воздушной гавани». Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на афганские источники.

По их данным, перед батальоном поставлена задача разогнать толпы людей, которые прибыли в аэропорт для того, чтобы покинуть Афганистан.

Работу аэропорта в круглосуточном режиме на данный момент обеспечивают порядка 800 гражданских представителей государств НАТО, порядок поддерживают военные из США, Великобритании и Турции.

Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая и до 11 сентября 2021 года пообещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

Ранее талибы заявили, что дали лидеру сопротивления неподконтрольной движению провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться.

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