Посол России: cанкции США против «Северного потока — 2» нарушают международное право

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что cанкции Вашингтона против «Северного потока — 2» нарушают международное право, передает ТАСС.

По словам дипломата, Соединенные Штаты с самого начала стремились не допустить развития нормального энергосотрудничества РФ с Европой.

«Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», — сказал Антонов.

Он также отметил, что новые санкции Вашингтона против газопровода являются попыткой получить конкурентные преимущества для американских поставщиков топлива.

Ранее США расширили санкционные списки по «Северному потоку — 2».

До этого президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий США вводить санкции против лиц, связанных с «некоторыми энергетическими проектами России», среди которых числится газопровод «Северный поток — 2».

В документе сказано, что находящееся на территории Соединенных Штатов имущество таких лиц будет заблокировано: его нельзя будет передавать, продавать и экспортировать. Согласно указу, принимать решение о введении санкций, связанных с «Северным потоком — 2», будут государственный секретарь или министр финансов.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.