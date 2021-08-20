СНБО Украины ввел санкции против ряда россиян и СМИ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести санкции в отношении ряда россиян, а также СМИ в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о санкционных мерах против ряда представителей РФ, находящихся в Крыму.

«Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины, это генералитет из службы разведки РФ, это СМИ, зарегистрированные в Крыму и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», — сообщил Данилов.

Он также рассказал, что санкционный список «довольно длинный». С перечнем можно будет ознакомиться после того, как выйдет соответствующий указ, добавил Данилов.

В мае СНБО Украины продлил санкции в отношении некоторых компаний и физических лиц из России.

Ранее источник сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел ограничительные меры против Россотрудничества и других 10 российских компаний.

Также под санкции попали 68 компаний, которых подозревают в связах с лицами, организующими контрабанду на Украине.