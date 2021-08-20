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Сенатор-республиканец посочувствовал мужчине, угрожавшему взорвать Конгресс

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Ken Cedeno/Global Look Press

Представитель от штата Алабама в Палате представителей США, член Республиканской партии Моррис «Мо» Брукс выразил сочувствие мужчине, который припарковал машину возле библиотеке Конгресса в столице Соединенных Штатов, Вашингтоне, сообщает газета The Washington Post.

Полиция Капитолия опознала мужчину, предполагаемым террористом оказался Флойд Рэй Роузберри, чиновник из штата Северная Каролина. Брукс выразил сочувствие Роузберри, заявив, что понимает его.

«Хотя мотивы этого террориста еще не известны широкой публике, и, вообще говоря, я понимаю гнев граждан, направленный на диктаторский социализм и его угрозу свободе и самой структуре американского общества», — написал Брукс.

В своем обращении он нигде напрямую не осудил действия Роузберри, за что подвергся жесткой критике со стороны коллег по Палате представителей из Демократической партии.

Демократы призвали руководство Республиканской партии принять меры в отношении Брукса.

Ранее полиция Капитолия не обнаружила взрывчатку в припаркованной в центре города машине.

Утром 19 августа в центре столицы США на тротуаре припарковался черный пикап, водитель которого заявил полицейским, что у него в машине находится бомба.

Мужчина заявил о намерении привести взрывное устройство в действие. Он утверждал, что в его автомобиле находится «взрывное устройство с аммиачной селитрой, а детонатор чувствителен к звуку и сработает, если окна грузовика будут разбиты пулей или любым другим способом».

По его словам, другие машины в районе Капитолия также были заминированы. Он потребовал немедленного разговора с Байденом по телефону, которого раскритиковал за «провал в Афганистане».

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