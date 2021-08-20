Постпред Ирландии при ООН назвала «необсуждаемое» условие для взаимодействия с талибами*

Постпред Ирландии при ООН Джеральдин Бирн Нейсон считает, что равное участие женщин в правительстве Афганистана является необходимым условием для будущего взаимодействия с новыми властями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Совбез [ООН] должен настаивать в контактах со всеми афганскими сторонами на том, что полное, равное и предметное участие женщин в любом новом правительстве является необсуждаемым условием для международного взаимодействия », — заявила дипломат, добавив, что необходимо «объединиться и отвергнуть нападки на права женщин и детей» в Афганистане.

По ее словам, обещения «Талибана (организация запрещена в России)» о том, что права женщин и детей будут соблюдаться, не подтверждаются.

«Прошлый опыт талибов этого не подтверждает. Совет Безопасности должен прислушиваться к афганским женщинам», — сказала Нейсон.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ухудшение ситуации с безопасностью в Кабуле привело к тому, что Пентагон увеличил число военных, чтобы попытаться поддержать порядок в аэропорту.

Ранее экс-канцлер Германии обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане.