В МИД «удивлены» словами Борреля о недопущении влияния Китая и России на Афганистан

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля о недопущении влияния России и Китая на Афганистан вызывают «удивление». Об этом он сообщил «Интерфакс».

«Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее, наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики. Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан (организация запрещена в России)» будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», — сказал он.

«Пусть попробуют не дать», — добавил он, комментируя слова Борреля о том, что Евросоюз не должен дать России и Китаю влиять на Афганистан.

Ранее Боррель заявил, что Россия и Китай не должны взять контроль над ситуацией в Афганистане.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.