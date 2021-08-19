Встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесена на 31 августа из-за изменения программы визита украинского лидера. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «Украина-24».

«Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности, из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский также намерен встретиться с основателем Tesla Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком в ходе своего визита в США. По информации издания, в настоящее время прорабатывается возможность проведения этих встреч. Также Зеленский может выступить в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Первым пунктом, который посетит украинский президент, станет Чикаго. Там глава государства вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины, который отмечается 24 августа.