Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В театре Безрукова родились 9 детей 10:56
Экс-боец UFC спас попавших в смертельное ДТП детей 10:44
В аэропорту Кабула после давки и стрельбы погибли 12 человек 10:38
Умер глава «Гидромаша» Владимир Лузянин 10:34
Дэниел Крейг возглавил топ самых высокооплачиваемых актеров Голливуда 10:26
Россиянин забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей 10:18
Назван гонорар Олега Меньшикова за один спектакль в Театре Ермоловой 10:12
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему необычное имя 09:58
Врачи ушли из сборной России из-за разногласий с испанским помощником Карпина 09:58
Лидер «Талибана*» приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем 09:56

Встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесена на 31 августа из-за изменения программы визита украинского лидера. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «Украина-24».

«Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности, из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский также намерен встретиться с основателем Tesla Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком в ходе своего визита в США. По информации издания, в настоящее время прорабатывается возможность проведения этих встреч. Также Зеленский может выступить в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Первым пунктом, который посетит украинский президент, станет Чикаго. Там глава государства вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Мы — жертвы этой войны… Россия, не бросай нас»
Преподаватель русского языка из Кабула просит Россию помочь ей
Бывший командир Рижского ОМОНа: Ельцин должен был возглавить ГКЧП
Чеслав Млынник рассказал, как взял под контроль Латвийскую ССР во время Августовского путча
«Да вы что?! Сюда нельзя!»
Как выглядит «дача Горбачева» 30 лет после путча ГКЧП
В аэропорту Кабула после давки и стрельбы погибли 12 человек
«Спутник V» модифицировали под штамм «дельта»
Шойгу лично провел Т-80 по трассе «Танкового биатлона»
Военный летчик назвал возможную причину крушения МиГ-29 под Астраханью
Новости и материалы
Олимпийский призер Колесников выступил против терапевтических исключений
В театре Безрукова родились 9 детей
Экс-боец UFC спас попавших в смертельное ДТП детей
Умер глава «Гидромаша» Владимир Лузянин
Дэниел Крейг возглавил топ самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
Россиянин забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей
Назван гонорар Олега Меньшикова за один спектакль в Театре Ермоловой
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему необычное имя
Врачи ушли из сборной России из-за разногласий с испанским помощником Карпина
Лидер «Талибана*» приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем
Православные верующие празднуют Яблочный Спас
Матч Кубка Украины завершился нападением тренера на судью
Врач рассказал, как по ногтям определить, что вы переболели COVID-19
В МИД РФ заявили, что радикальных мер в связи с ситуацией в Афганистане не планируется
Русскоговорящая афганка попросила у России защиты от талибов*
Талибы* предложат представителям прежней власти Афганистана места в правительстве
Сахалинцу сделали сразу девять протезов после обморожения пальцев
Тренер пловцов из Вьетнама умер на карантине по возвращении с Олимпиады
Все новости
Из-за талибов* россияне потеряли Таиланд
«Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Бангкок до конца октября
Защита от сглаза: почему талибы* подводят глаза
Эксперты объяснили внешний вид талибов*
Китай поглощает авторитейл в России
За год в России открылось 138 автосалонов китайских марок
Ключевская сопка: эксперты рассказали, как покорить вулкан и выжить
СК начал проверку после гибели туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке
«Байден допустил два просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан»
Рейтинг президента США снизился до 46% на фоне событий в Афганистане
«Спланированная провокация»
МИД опубликовал заявление к годовщине отравления Навального
«В духе Куросавы»: каким будет аниме по «Звездным войнам»
Зрители высоко оценили трейлер мультсериала «Звездные войны: Видения»
Овощи увели инфляцию в минус
Росстат отчитался о снижении потребительских цен на 0,01%
Водители-новички перестали сыпаться на экзамене в ГИБДД
С первого раза экзамен на права в Москве сдают 17% начинающих автомобилистов
«Белый лотос» и «Девять совсем незнакомых людей»: сериалы об элитном отдыхе, идущем не по плану
Рецензии на сериалы «Белый лотос» от HBO и «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
Часики тикают: почему не стоит откладывать отцовство
Врачи выяснили, как мужская фертильность падает с годами
«Прошли профилактику»: почему пандемия облегчила жизнь астматикам
Пульмонолог рассказал о преимуществах астматиков в борьбе с коронавирусом
Путч ГКЧП: август, изменивший историю страны
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях