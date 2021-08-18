Разведка не докладывала Пентагону, что ВС Афганистана могут быстро сдать позиции

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что разведка не сообщала Пентагону о быстрой сдаче позиций силами безопасности Афганистана при наступлении талибов (организация запрещена в России). Об этом он заявил на брифинге, передает ТАСС.

« Я очень хорошо знаком с разведданными, а на войне никогда ничего нельзя сказать наверняка, но я могу сказать вам, что, насколько мне известно, нет отчетов, в которых бы прогнозировалось, что [афганские] силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ситуация в аэропорту Кабула в настоящий момент напряженная, но стабильная. Пентагон работает над тем, чтобы все американские граждане и союзники смогли попасть в аэропорт.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что во время эвакуации произошло «несколько смертельных случаев». При этом в ведомстве отметили, что военнослужащие США сделали предупредительные выстрелы в рамках усилий по сдерживанию массовых беспорядков, что не привело к пострадавшим или жертвам.