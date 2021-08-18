Турция заявила о готовности сотрудничать с «Талибаном»*

Турция приветствует «умеренные и взвешенные» заявления движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

«Мы заявляли ранее, что можем принять лидеров Талибана. Мы сохраняем эту позицию и сегодня… Турция готова к любому сотрудничеству во имя мира для афганского народа, благополучия наших соотечественников, живущий в этой стране, для защиты интересов нашей страны», — сказал турецкий лидер.

По его словам, военное присутствие Турции в Афганистане укрепит позиции «новой администрации» этой страны на международной арене и облегчит ее работу.

При этом ранее «Талибан» потребовал от Турции покинуть территорию Афганистана и пригрозил им атаками, когда страна заявила о желании сохранить под контролем кабульский аэропорт после вывода из страны своих союзников по НАТО.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В руководстве движения уже заявили, что не будут устанавливать демократию, а политическую систему будут строить на законах шариата.