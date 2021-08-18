Власти ОАЭ подтвердили, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране

В министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях», — говорится в сообщении.

Гани согласился уйти в отставку после того, как движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о контроле над страной. Сообщалось, что он вылетел из Кабула в Таджикистан, позже он отправится в третью страну из соображений безопасности. Позже в Душанбе опровергли информацию, что глава Афганистана прилетал в республику.

Представители талибов также захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Всем иностранцам они велели либо покинуть Кабул в ближайшие дни, либо зарегистрироваться. Руководство радикалов пообещало обеспечить работу аэропорта, чтобы иностранцы могли покинуть страну. Также они разрешили военным правительственных войск вернуться домой.