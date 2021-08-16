В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Зеленского

Автор японского издания Nihon Keizai в своей статье написал, что сближение Украины и Китая является «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что украинский лидер вынужден сближаться с Пекином из-за прохладного отношения к Киеву со стороны США и стран Евросоюза, на поддержку которых Зеленский рассчитывает в отношениях с Россией.

«Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий», — пишет автор публикации.

В материале говорится, что президент Украины внимательно относился к президенту США Джо Байдену, заблокировав в марте текущего года по просьбе американской стороны покупку китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Зеленский думает, что в Вашингтоне его всерьез не воспринимают, несмотря на все его шаги, считает журналист.

Глава Украины стал «взвешивать на одной чаше весов» западные страны и Китай, сказано в статье. При этом журналист отметил, что развитие отношений с Пекином является скорее дипломатической тактикой Зеленского для привлечения внимания Запада. Он также предположил, что «хитрый подход» украинского лидера к КНР таит в себе опасность, поскольку в момент, когда Киеву необходимо будет укреплять сплоченность с западными государствами против РФ, разногласия вокруг Китая дадут Москве больше пространства для маневра.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил надежду, что Китай поможет Киеву «справиться» с Россией.