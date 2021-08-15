Экс-глава МВД Афганистана принял на себя обязанности главы переходной администрации

Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства в стране, сообщает телеканал Al Arabiya.

Reuters со ссылкой на дипломатические источники также подтверждает, что Джалали назначен главой временной администрации нового правительства.

Ала Ахмад Джалали был министром внутренних дел Афганистана с января 2003 года по сентябрь 2005 года. Также является почетным профессором Ближневосточного и южноазиатского центра стратегических исследований в университете Министерства национальной обороны США в Вашингтоне.

Накануне появились сообщения, что президент Афганистана Ашраф Гани сдаст власть в стране «в течение нескольких часов». Ранее талибы (организация запрещена в России) заявили, что проводят переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул.

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