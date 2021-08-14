На Украине заявили, что Европа скоро снимет санкции с России из-за действий Киева

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Европа в ближайшем будущем может снять санкции с России из-за ошибок, совершенных Киевом. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «Наш».

Мураев подчеркнул, что такая вероятность существует из-за того, что правительство Украины отказывается от выполнения Минских соглашений. Например, президент страны Владимир Зеленский не провел конституционную реформу по децентрализации власти и принятия постоянного закона об особом статусе Донбасса.

По словам политика, санкции Запада против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, из-за чего компании недополучают «десятки миллиардов».

«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? <…> Поверьте, им плевать на Украину», — заявил Мураев.

В июле 2021 года Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2022 года. Такое решение было принято лидерами европейских стран на саммите, который прошел 24-25 июня 2021 года.