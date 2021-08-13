В «Би-би-си» ответили на отказ России продлевать визу журналистке Саре Рейнсфорд

Решение российских властей не продлевать визу корреспондентке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд является прямым нарушением права на свободу слова. Соответствующее заявление сделал гендиректор британской телекомпании Тим Дейви.

«Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение. А пока мы продолжим сообщать о событиях в регионе независимо и беспристрастно», — говорится в заявлении гендиректора «Би-би-си».

Министерство иностранных дел отказалось продлевать рабочую визу корреспондентке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд, освещающей события в России. Высылку Рейнсфорд в МИДе назвали ответной мерой на действия Великобритании, которая дискриминирует российских журналистов, не выдавая им визы.

Корреспондентка должна будет уехать 31 августа 2021 года, когда истечет срок действия ее российской визы.

Ранее посольство России в США раскритиковало ограничения по визам для российских журналистов.