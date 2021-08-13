Власти Белоруссии признали экстремистским портал TYT.BY

Власти Белоруссии внесли медиаресурс tut.by и «его аналоги в социальных сетях и мессенеджерах» в список экстремистских. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс- секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Такое решение сегодня, 13 августа, вынес суд Центрального района Минска по заявлению министерства внутренних дел», — указано в публикации.

Теперь, согласно белорусским законам, за публикацию (репост) информации из данных ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись выборы президента, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.

Ранее МВД Белоруссии попросило признать материалы новостного портала TUT.ВY экстремистскими.