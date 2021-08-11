Зеленский утвердил стратегию по интеграции Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции республики на период до 2025 года, сообщается в пресс-релизе на сайте офиса главы государства.

Как уточнили в офисе президента Украины, цель документа заключается в том, чтобы наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и гражданами страны с тем, чтобы «доносить до каждого украинца содержание и практическую ценность членства Украины в альянсе».

Помимо этого, предполагается всестороннее информирование украинского общества о проводимой государством политике в сфере евроатлантической интеграции путем включения этих тем в «учебные программы, привлечение независимых экспертов, общественных объединений и международных партнеров к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО».

Зеленский также распорядился, чтобы правительство в трехмесячный срок разработало и утвердило план мероприятия для реализации в четыре этапа утвержденной стратегии.

Ранее Зеленский заявил, что страну немедленно нужно принять в состав НАТО, так как она находится «в опасности».