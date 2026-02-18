Студента-иностранца выдворили из России за рисунок с коноплей в общежитии

В Воронеже 21-летнего студента-иностранца решили выдворить из России из-за рисунка конопли. Об этом сообщают «Новости Воронежа».

Инцидент произошел в общежитии Воронежского государственного аграрного университета. Сотрудник полиции во время осмотра заметил на стене одной из комнат изображение конопли.

В отношении иностранного студента возбудили дело о пропаганде наркотиков. Молодой человек вину не признал — по его словам, рисунок сделал не он. Изображение наркотического растения находилось там давно и раньше не вызывало нареканий.

Суд признал молодого человека виновным, назначил ему штраф в размере 4 тысяч рублей и постановил выдворить его из России. Студент обучался по специальности «технология производства и обработки сельхозпродукции» с 2022 года, занимался греко-римской борьбой и имел второй спортивный разряд.

