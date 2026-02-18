Размер шрифта
В администрации Трампа оценили переговоры с Ираном

Левитт: на переговорах США и Ирана есть небольшой прогресс
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

На переговорах США и Ирана есть небольшой прогресс, но стороны еще далеки друг от друга. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

«Насколько я знаю, иранцы в следующие пару недель вернутся к нам с некоторыми деталями. Так что президент [США Дональд Трамп] продолжит следить за тем, как будут развиваться события», — сказала она.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США продолжили наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном.
 
