Сборная Канады вышла в полуфинал Олимпиады, отыгравшись в овертайме

Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в матче четвертьфинала хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии.

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В составе Канады шайбы забросили Маклин Селебрини, Натан Маккиннон, Ник Судзуки и Митчелл Марнер, ставший автором решающего гола. У чешской команды отличились Лукаш Седлак, Давид Пастрняк и Ондржей Палат.

Во втором периоде матча травму получил капитан канадцев Сидни Кросби. Сначала он столкнулся с защитником чехов Радко Гудасом, а чуть позже получил еще один силовой удар, после чего покинул площадку и не смог продолжить игру.

Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Уже известно, что Россия пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

