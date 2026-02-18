Булыкин объяснил, за счет чего «Буде-Глимт» Хайкина может пройти «Интер» в Лиге чемпионов

Знаменитый отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также известных зарубежных клубов, включая немецкий «Байер» из Леверкузена, бельгийский «Андерлехт», «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов, а также сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, за счет чего норвежский «Буде-Глимт» может пройти в раунде плей-офф Лиги чемпионов итальянский «Интер».

«Дома «Интеру», конечно, будет намного легче. Свое поле, натуральное. Но все будет зависеть от того, как сыграют первый матч в Норвегии, потому что мы видели, как «Буде-Глмит» в некоторых играх дома может побеждать с хорошей разницей. Посмотрим, как сыграют первый матч, и после этого можно будет делать уже какие-то предположения на ответную встречу. Понятно, что «Интер» посильнее и по мастерству, и по своим возможностям, но, думаю, у «Буде» будут моменты, и главное будет их реализовать», — считает Булыкин.

Первый матч «Буде», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, проведет на своем поле с искусственным газоном за полярным кругом. Ответная встреча пройдет в Милане на «Сан-Сиро».

