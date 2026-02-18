Размер шрифта
Россиянин поссорился со знакомым и поджег дом его матери

В Воронежской области мужчина отомстил знакомому и сжег дом его матери
В Воронежской области задержали 32-летнего жителя Семилукского района, из мести поджег дом матери своего знакомого в селе Хохол. Об этом сообщает УМВД по Воронежской области.

Инцидент произошел ночью 23 февраля 2025 года. Между подозреваемым и сыном 59-летней владелицы дома вспыхнул конфликт во время застолья. Решив отомстить, мужчина пришел к дому матери приятеля, облил его горючей жидкостью и поджег. Постройка полностью сгорела.

После поджога злоумышленник скрывался, меняя места проживания в разных районах области, но оперативники установили его местонахождение и задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемый находится под стражей, также ему предъявлено обвинение в мошенничестве в другом районе области.

До этого россиянин поджег дом бывшего начальника из-за размера зарплаты. Семья владельца использовала дом как летнюю дачу, и в момент поджога там никого не было. Обошлось без пострадавших, однако сумма ущерба составила около 6 млн рублей.

Ранее житель Оренбурга попал под суд за поджог дома с бывшей женой и дочерью.
 
