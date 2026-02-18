Министр спорта России назвал Международный союз биатлонистов отмороженной организацией

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет подавать судебный иск на Международный союз биатлонистов (IBU) по делу о допуске россиян на международную арену. Его слова передает «Чемпионат».

«IBU — это вообще отмороженная организация, я об этом говорил не раз. В отличие, кстати, от федерации лыжных гонок, несмотря на то что там тоже представлена вся палитра мнений, включая и жесткие скандинавские. С IBU мы будем судиться. Иск рядом спортсменов и федерацией уже подан, ОКР оказывает им в этом юридическую и финансовую помощь», — заявил Дегтярев.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее в IBU признались, что иностранные биатлонисты выигрывают из-за отсутствия россиян.