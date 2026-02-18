В Кремле высказались о моратории по ядерным испытаниям

Песков заявил, что Россия и Китай не нарушали мораторий по ядерным испытаниям

Россия и КНР не нарушали мораторий по ядерным испытаниям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Там (со стороны США. — «Газета.Ru») были заявления о выходе из моратория по ядерным испытаниям. Что, дескать, мораторий был нарушен китайцами и русскими. Но это не так. Китайцы и русские не нарушали», — сказал представитель Кремля.

17 февраля помощник государственного секретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа заявил, что Россия и Китай якобы проводили в последние годы ядерные испытания малой мощности.

По его словам, одно такое испытание состоялось в Китае на полигоне у озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 22 июня 2020 года. При этом помощник госсекретаря не смог уточнить мощность заряда из-за того, что Пекин использует метод проведения испытаний, который позволяет снизить эффективность сейсмического аппарата по выявлению подобной деятельности.

Ранее Россия предупредила США о зеркальном ответе на ядерные испытания.