Украинские СМИ считают, что встреча Путина и Зеленского «видимо, будет»

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, «видимо, будет». С таким утверждением выступило издание «РБК-Украина» со ссылкой на «информированный источник».

По его словам, работа военной подгруппы близка к финишу, в то время как у политической подгруппы работа стоит на месте. Собеседник уточнил, что от политической подгруппы будет зависеть реализация наработок военных.

«Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет. Россияне планируют передать это предложение Путину, они же не имеют полномочий принимать такое решение сами», — утверждает источник.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

