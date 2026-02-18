Петербуржца будут судить за надругательство над школьницей и пропаганду терроризма

В Петербурге мужчину будут судить за надругательство и пропаганду терроризма

В Петербурге местного жителя будут судить за надругательство над школьницей и пропаганду терроризма. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, в июне 2023 года мужчина опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик с публичным оправданием терроризма. При этом в октябре и ноябре 2022 года он через мессенджер отправил анкету для вступления в незаконное вооруженное формирование.

Кроме того, оказалось, что в апреле 2014 года он силой удерживал 15-летнюю школьницу в парадной дома на Народной улице и надругался над ней. В феврале того же года и апреле 2019 года он вел с несовершеннолетними непристойную переписку в одной из соцсетей.

Мужчине вменили ч.3 ст.30 — ч.2 ст. 205.2 УК РФ, ч.3 ст. 30 — ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 208 УК, п. «а» ч. 3 ст.132 УК РФ и ч. 3 ст. 135 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей за комментарий с оправданием терроризма.