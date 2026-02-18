Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мошенники запугали школьницу детской колонией и выманили у нее почти миллион

Школьница из Твери перевела почти миллион лжеполицейскому
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Твери 13-летняя школьница перевела мошенникам 836 тысяч рублей после того, как неизвестный, представившийся полицейским, запугал ее детской колонией и отправкой родителей на СВО. Об этом сообщает УМВД по Тверской области.

В полицию обратилась мать девочки. По ее словам, дочери в мессенджере написал незнакомец, который представился сотрудником полиции. Он убедил ребенка, что ей грозит детская колония, а родителям — отправка на специальную военную операцию, если она не переведет деньги для «проверки декларации».

Испуганная школьница через разные банкоматы перевела на неустановленные счета в общей сложности 836 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Воронеже девушка поверила аферистам и отдала им сбережения своего отца.

Ранее россиянка поверила в уголовное дело и отдала мошенникам 13 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!