В Белом доме рассказали о прогрессе на переговорах по Украине

Стороны достигли значимого прогресса по итогам переговоров в Женеве. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Стороны достигли значимого прогресса, договорились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу над мирным соглашением», — сказала она.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.