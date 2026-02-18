Размер шрифта
Армия

ВСУ массированно атаковали Белгород

Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ на объекты энергетики Белгорода
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атаковали ракетами энергетические объекты Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки они получили большие повреждения.

«Есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся,», — написал глава региона.

Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению.

14 февраля Гладков заявил, что горячей воды в домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет до конца сезона из-за масштабных разрушений, вызванных ударами ВСУ. По его данным, в области сохраняется подача воды, газа, тепла и электроэнергии, а также отведение канализации с помощью постоянных или резервных источников энергообеспечения.

В тот же день Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгороду, в результате чего в городе возникли перебои с электроэнергией, теплом и горячей водой. По его словам, повреждения получили 29 квартир в пяти многоквартирных домах.

Ранее ВС России уничтожили РСЗО чешского производства, которая обстреливала Белгородскую область.
 
