США ввели визовые ограничения против 18 иранцев

В госдепе США заявили о введении визовых ограничений против 18 иранцев
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон ввел визовые ограничения против 18 иранских чиновников и представителей телекоммуникационной отрасли. Об этом сообщили в госдепе США.

«Госсекретарь Рубио предпринимает шаги по введению визовых ограничений в отношении 18 должностных лиц и лидеров телекоммуникационной отрасли и их ближайших родственников», – сообщили в ведомстве.

Поводом для введения визовых ограничений стали «серьезные нарушения», выявленные во время протестов в Иране. Американская сторона утверждает, что действия властей США нарушали права на мирные собрания.

1 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает недавние беспорядки в Исламской Республике попыткой переворота.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

Ранее Иран обвинил США, Израиль и Европу в организации протестов в республике.
 
